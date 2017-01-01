Українська економіка у 2017 році зросте на 2% – Світовий банк

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У банку зазначають, що ВВП України зростатиме на тлі поліпшення справ у сфері безпеки та результативності проведених реформ

Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, відзначивши при цьому прогрес у реформуванні системи державних фінансів, боргової політики, реформуванні енергетичного та банківського секторів. Про це йдеться в доповіді Світового банку «Глобальні економічні перспективи».

«ВВП України зростатиме на тлі покращення справ у сфері безпеки та результативності проведених реформ. Зростання в 2017 році очікується на рівні 2%, що є незмінним порівняно з прогнозами червня 2016 року», – йдеться в документі.

Як повідомлялось, 10 січня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних. НБУ наголошує, що 97% (197 тисяч осіб) усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої фондом.