Українська мова стане обов’язковою в Раді завдяки... Вілкулу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Вілкул

Парламентар говорив російської мовою, ігноруючи крики з зали «українською!»

Сьогодні під час засідання Верховної Ради спікер Андрій Парубій дав доручення Регламентному комітету найближчим часом розглянути запропонований ним законопроект про виступи у парламенті виключно державною мовою, аби якомога швидше проголосувати його.

Це сталося після того, як нардеп Олександр Вілкул (Опозиційний блок) з трибуни розпочав виступ із закликами до розблокування Донбасу. Парламентар говорив російської мовою, ігноруючи крики з зали «українською!». Бачачи, що Вілкул не збирається переходити на державну мову, до трибуни підійшли кілька нардепів з «Народного фронту» із вимогою говорити з трибуни українською мовою. Одразу ж до Вілкула почали підходити однопартійці із наміром захистити.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко звернулась до депутатів біля трибуни із проханням розійтись та звернулась до виступаючого: «Пане Вілкул, у вас перфектна українська мова».

Геращенко також звернулась до перламентарів з «Народного фронту», які перервали Вілкула: «Хочу звернути вашу увагу, що цієї п'ятниці була ситуація, коли представник від Народного Фронту з трибуни також говорив російською мовою. Прошу відвідувати п'ятничні засідання, аби знати, що тут відбувається. Депутат від Радикальної партії почав виступ російською мовою, але перейшов на українську. Давайте або закон один для всіх, або давайте шанувати один одного. Виступаючих у свою чергу я прошу говорити державною мовою».

Однак Вілкул продовжив виступ російською. Геращенко його перебила - попросила «не напружувати ситуацію», а колег - не порушувати порядок. Та й після цього Вілкул не перейшов на українську.

В кінці виступу нардепа Геращенко ще раз попросила парламентарів шанувати українську мову, а спікер Андрій Парубій виступив з оголошенням. «Після попереднього разу, коли сталась дискусія з цього приводу (питання виступу українською мовою, - Ред.) я вніс законопроект про те, що всі виступи в залі ВР мають вестися тільки державною мовою. З того приводу, я бачу, продовжуються дискусії. І тому, колеги, я зараз даю доручення регламентному комітету даю доручення вже в середу розглянути цей законопроект, щоб ми змогли його винести чим швидше на порядок денний сесії і законодавчо закріпити той факт, що на засіданнях Верховної Ради України можна виступати лише державною мовою... Я сподіваюсь, що усі фракції парламенту підтримають цю ініціативу», - сказав він.