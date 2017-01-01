Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці – Жебрівський

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Завтра українська сторона в СЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач.

Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці на Донеччині, повідомив голова Донецької військово-цивільно Павла Жебрівського на сторінці у Facebook.

«Група електромонтажників, яка виходила сьогодні на ліквідацію поривів ЛЕП із нашого боку зі своєю роботою справились відмінно. Усі 5 пошкоджень відновлено. Натомість, групу монтажників із того боку російська сторона не допустила до робіт, посилаюсь на, нібито, обстріли наших військових. Але це абсолютний фейк – ЗСУ однозначно не стріляли, адже у районі були наші працівники», – повідомив Жебрівський.

За його словами, у понеділок українська сторона в СЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач.

«Вода у місто подається за визначеним графіком – від 16:00 до 22:00. Каналізаційно-насосна і насосна станції працюють на електрогенераторах. Коксохім підтримує достатній температурний режим у тепломережах міста. Система газопостачання в Авдіївці працює у штатному режимі», – додав Жебрівський.