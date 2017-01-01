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    Українська тенісистка Анастасія Зарицька стала громадянкою Чехії

    • Сьогодні, 10:18
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    Тенісистка Анастасія Зарицька
    Тенісистка Анастасія Зарицька

    19-річна спортсменка народилася в Празі, але дитинство провела в Україні

    Українська тенісистка Анастасія Зарицька прийняла рішення змінити українське громадянство на користь чеського.

    «Я досить довго домагалася отримання чеського громадянства. Зараз я рада, що мені вдалося втілити цей задум у життя», – цитує Анастасію xsport.ua з посиланням на tenisovysvet.cz.

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    Варто відзначити, що 19-річна спортсменка є 477-ю ракеткою світу і не провела жодного матчу в турнірах під егідою WTA.

    Спортсменка народилася в Празі, але дитинство провела в Україні. У дев'ять років вона повернулася до Чехії і до 2017 року виступала за українську збірну.

    Нагадаємо, що в жовтні минулого року Марина Заневська також відмовилася від українського громадянства на користь бельгійського і вже встигла двічі виступити за бельгійську збірну в рамках Кубку Федерації.

     

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