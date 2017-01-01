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    Українське посольство потролило кремлівського пропагандиста

    • Сьогодні, 05:46
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    У посольстві України запропонували Грему Філіпсу записати інтерв'ю в Києві, в приміщенні СБУ

    Посольство України у Великій Британії дотепно відповіло скандальному кремлівському пропагандисту Грему Філіпсу у Twitter'i.

    Пропагандист через соцмережу подав запит до Посольства на проведення інтерв'ю з послом Наталією Галібаренко. У посольстві ж запропонували записати інтерв'ю в Києві, в приміщенні Служби безпеки України.

    Однак Філліпс обурився цією пропозицією. Таку відповідь прийняв, як загрозу своєму життя.

    «Відповідь на запит до Посольства України в Лондоні про інтерв'ю мені, як незалежному журналісту, була загроза. Україна не є серйозною країною»,– обурився пропагандист.

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