Українські адвокати просять світ відреагувати на арешт Курбедінова в Криму

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Еміль Курбедінов

Українські адвокати закликають міжнародні організації засудити дії РФ у Криму щодо переслідування адвокатів та правозахисників

Затримання 26 січня 2017 року в окупованому Криму і арешт на 10 діб відомого адвоката Еміля Курбедінова, який захищає багатьох кримчан, переслідуваних владою РФ з політичних мотивів, – це спланована акція з метою тиску на Курбедінова, виведення його з політичних процесів, а також залякування інших адвокатів і правозахисників, які працюють у Криму. Про це йдеться в заяві українських адвокатів щодо переслідування адвокатів в окупованому Криму.

«Очевидно, що зазначені дії – затримання з наступним арештом за очевидно незаконними підставами (розміщення відео чотири роки тому, коли навіть теоретично це не могло бути порушенням) та проведення обшуків із порушенням адвокатської таємниці – це спланована акція з метою тиску на Еміля Курбедінова, виведення його із політичних процесів, а також залякування інших адвокатів і правозахисників, які працюють у Криму», – сказано в заяві.

Українські адвокати зазначають, що своїми діями окупаційна влада Криму порушила Женевську конвенцію від 12 серпня 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни, ст. 70 якої встановлює, що держава-окупант не може арештувати, переслідувати або засудити осіб, які захищаються Конвенцією, за дії або думки, здійснені або висловлені до окупації або у період тимчасового її припинення, за винятком випадків порушень законів та звичаїв війни.

Також у заяві зазначається: «Стаття 7 Європейської конвенції з прав людини, ратифікованої як Україною, так і РФ, закріплює аналогічний принцип «ніякого покарання без закону», а саме: нікого не може бути визнано винним у скоєнні будь-якого кримінального правопорушення (до яких за практикою ЄСПЛ належать також і адміністративні правопорушення, за які може бути призначено покарання у вигляді арешту) на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. Очевидно, що арешт Еміля Курбедінова і визнання його винним в адміністративному правопорушенні... грубо порушують дану статтю».

«Крім того, окупаційною владою РФ вищезазначеними діями порушено також такі статті Європейської конвенції з прав людини: ст. 5 (право на свободу і особисту недоторканність), ст. 10 (свобода висловлення поглядів), ст. 8 (право на повагу до приватного життя), ст. 6 (право на справедливий суд), оскільки Еміля Курбедінова фактично вивели з процесів, в яких він захищав своїх клієнтів як адвокат, одночасно залякали інших адвокатів, чим позбавили підзахисних ефективного захисту і, відповідно, права на справедливий суд», – перераховують українські адвокати.

Вони висловлюють протест проти арешту і переслідування Еміля Курбедінова, інших адвокатів і правозахисників, а також проти цинічного порушення прав людини, зокрема громадян України, владою РФ на території анексованого Криму.

Українські адвокати просять «президента та уряд України, вжити всіх заходів, у тому числі дипломатичних (звернутись з офіційним заявами, нотами протесту), з метою негайно звільнити адвоката Еміля Курбедінова, а також припинити порушення прав людини в Криму. Ініціювати створення міжнародної незалежної спостережної місії за дотриманням прав людини в Криму».

Також адвокати просять «Міжнародні міжурядові організації, а саме Раду Європи, Організацію з безпеки Ради Європи, Організацію Об’єднаних Націй, Європейський союз засудити дії РФ у Криму щодо переслідування адвокатів та правозахисників, застосувати персональні санкції до осіб, причетних до цих переслідувань, сприяти створенню міжнародної незалежної спостережної місії за дотриманням прав людини в Криму».

Як повідомляв «Главком», Еміля Курбедінова було затримано в Бахчисараї 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Цього ж дня підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя визнав Курбедінова винним в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки) і заарештував його на 10 діб. Приводом для цього стало те, що в 2013 році кримський татарин розмістив у «ВКонтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Сімферополі.

Українські правозахисники висловили обурення діями ФСБ на території окупованого Криму, зокрема арештами та переслідуваннями адвокатів Миколи Полозова, Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва.

Зараз Курбедінов перебуває в сімферопольському ізоляторі тимчасового утримання.