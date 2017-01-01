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    Українські армійці вперше візьмуть участь в танковому біатлоні НАТО

    • Сьогодні, 00:57
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    Танки ЗСУ
    Танки ЗСУ

    Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн Альянсу

    Танкісти Збройних сил України вперше будуть брати участь у танковому біатлоні армій країн НАТО. Міжнародні змагання The Strong Europe Tank Challenge пройдуть у Німеччині з 7 по 12 травня.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

    Військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ змагатимуться з командами зі США, Німеччини, Австрії та Польщі. Саме цей підрозділ став переможцем всеукраїнських змагань танкових взводів, які проходили у Чернігові восени минулого року.

    Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн НАТО з метою відпрацювання взаємодії між бронетанковими підрозділами держав Альянсу, обміну тактичними прийомами і процедурами їх бойового застосування.

    У 2016 році перемогу в танковому біатлоні здобули німецькі танкісти. Друге й третє місця посіли військовослужбовці з Данії та Польщі.

    «Главком» також повідомляв, що Міністерство оборони та концерн «Укроборонпром» відновлюють на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Інститут танкових військ України.

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