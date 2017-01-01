Українські армійці вперше візьмуть участь в танковому біатлоні НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Танки ЗСУ

Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн Альянсу

Танкісти Збройних сил України вперше будуть брати участь у танковому біатлоні армій країн НАТО. Міжнародні змагання The Strong Europe Tank Challenge пройдуть у Німеччині з 7 по 12 травня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Військовослужбовці танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ змагатимуться з командами зі США, Німеччини, Австрії та Польщі. Саме цей підрозділ став переможцем всеукраїнських змагань танкових взводів, які проходили у Чернігові восени минулого року.

Змагання The Strong Europe Tank Challenge щорічно проводяться в одній з країн НАТО з метою відпрацювання взаємодії між бронетанковими підрозділами держав Альянсу, обміну тактичними прийомами і процедурами їх бойового застосування.

У 2016 році перемогу в танковому біатлоні здобули німецькі танкісти. Друге й третє місця посіли військовослужбовці з Данії та Польщі.

«Главком» також повідомляв, що Міністерство оборони та концерн «Укроборонпром» відновлюють на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Інститут танкових військ України.