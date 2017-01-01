Українські авіакомпанії збільшили обсяги пасажирських перевезень

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Український літак

За два місці 2017 року українськими авіакомпаніями виконано понад 12 тисяч комерційних рейсів

У січні-лютому 2017 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній виросли у порівнянні з відповідним періодом 2016 року на 51,9% і склали 1,23 млн осіб.

Про це йдеться у повідомленні Державної авіаційної служби України.

В цілому пасажиропотоки через аеропорти України за вказаний період збільшилися на 37,4% і склали 1,95 млн осіб, в т.ч. в міжнародному сполученні зросли на 39,3% і склали 1,69 млн осіб.

Протягом січня-лютого 2017 р українськими авіакомпаніями виконано 12,3 тис. комерційних рейсів (зростання в порівнянні з відповідним періодом 2016 року - на 26,9%), в тому числі міжнародних - 10,4 тис. рейсів, що показує зростання - на 27,2%.

До слова, Україна припинила використання газу з підземних сховищ.