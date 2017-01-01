Українські автошляхи можуть віднести до доріг оборонного значення

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Закон «Про автомобільні дороги» доповнили статтею 51 – автомобільні дороги оборонного значення

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект щодо запровадження автомобільних доріг оборонного значення в Україні.

За основу законопроект №4647 підтримали у вівторок 237 депутатів.

Ним закон «Про автомобільні дороги» доповнили статтею 51 – автомобільні дороги оборонного значення:

«Автомобільними дорогами оборонного значення є автомобільні дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів, призначених в умовах воєнного часу для військових перевезень, евакуації населення, перевезень, пов’язаних з евакуацією вантажів, народногосподарських перевезень», - йдеться у доккументі.

«З метою забезпечення оборони і безпеки України автомобільні дороги незалежно від їх форми власності та значення можуть бути віднесені до автомобільних доріг оборонного значення», – сказано в законопроекті.

Віднесення автомобільної дороги до автомобільних доріг оборонного значення «не є підставою для обмеження руху транспортних засобів такою автомобільною дорогою, за винятком випадків її використання в період дії воєнного стану».

«Порядок використання автомобільної дороги оборонного значення та її відновлення в період дії воєнного стану, проведення заходів щодо її технічного прикриття, а також перелік автомобільних доріг оборонного значення затверджуються Кабінетом міністрів», – зазначають законотворці.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій перед голосуванням наголосив, що «це питання не тільки транспорту, це питання безпеки і оборони нашої країни».