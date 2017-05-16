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    Українські банки перерахували 7 млрд грн у резерви

    • Сьогодні, 05:58
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    Гроші
    Гроші

    Державні банки зарезервували 3,835 млрд грн

    У першому кварталі українські банки перерахували в резерви за активними операціями 7,005 млрд грн.

    Про це з посиланням на показники фінансової звітності банків України повідомляє «Економічна правда».

    Згідно з даними Нацбанку, державні банки зарезервували 3,835 млрд грн. Найбільші відрахування здійснили «Приватбанк» і «Ощадбанк» - 1,918 млрд грн і 1,129 млрд грн відповідно.

    Банки з іноземним капіталом зарезервували 2,652 млрд грн, в тому числі найбільші відрахування у банків з російським держкапіталом: «Сбербанк» - 649,224 млн грн, «ВТБ Банк» - 578,057 млн грн і «Промінвестбанк» - 407,85 млн грн; українські банки з приватним капіталом всього перерахували в резерви 517,994 млн грн.

    До слова, 69 українських банків в першому кварталі 2017 року заробили сумарний прибуток 5,4 млрд гривень.

    Нагадаємо, ВВП України зріс на 2,4% у першому кварталі

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