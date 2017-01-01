Українські бійці відвоювали нові позиції на Світлодарській дузі

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Відповідно до Мінських угод, ця територія повинна бути під контролем української сторони, як і місто Дебальцеве

У Міністерстві оборони повідомили, що українські військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі.

Про це заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, повідомляє «Укрінформ».

Він пояснив, що українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму тиші на Донбасі, відповідно до Мінських угод. Попри це, ЗСУ залишає за собою право відповідати на ворожі обстріли з боку терористів та російських військових, коли мова йде про безпосередні атаки на українські опорні пункти, або застосування важкого озброєння.

«Разом з тим ситуація на лінії розмежування може бути доволі динамічною. Якщо підрозділи вступають в бій з противником, можлива контратака, внаслідок якої певні території можуть переходити із «рук в руки», і це абсолютно зрозуміла річ для людей, які знаються на цій справі. Хочу зазначити, що мова йде про Світлодарську дугу», - наголосив Мотузяник.

За його словами, відповідно до Мінських угод, ця територія повинна бути під контролем української сторони, як і місто Дебальцеве.