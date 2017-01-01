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    Українські бійці з опівночі дотримуватимуться тиші, якщо не буде серйозної загрози

    • Сьогодні, 20:25
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    Українські військові в зоні АТО
    Українські військові в зоні АТО

    31 травня керівництво ЗС України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня

    Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватись режиму тиші у зоні АТО.

    Про це повідомляє прес-служба української сторони Спільного центру з контролю та координації.

    «Українська сторона, безумовно дотримуючись Мінських домовленостей, підтримує прагнення щодо дотримання режиму тиші вздовж всієї лінії розмежування сторін у районі проведення АТО на Донбасі», - сказано у повідомленні.

    Згідно з інформацією, 31 травня керівництво ЗС України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

    «Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних мешканців, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю», - підкреслюється у заяві.

     

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