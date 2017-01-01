Українські чиновники «забули» вказати в е-деклараціях майно 375 офшорів

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Е-декларації

НАЗК належить розібратися з деклараціями 115 посадовців

115 українських чиновників мають 375 офшорних компаній у 41 країні, але майно цих компаній не задеклароване.

Про це повідомляється в сюжеті DW.

«Борці з корупцією стверджують: це порушення закону», - зазначають журналісти з посиланням на дані ініціативи «Народне НАЗК».

Виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дарина Каленюк вважає, що Національне агентство з питань запобігання корупції має провести 375 розслідувань, щоб з'ясувати, чи володіють ці компанії майном за кордоном, або вони - лише «поштові ящики». Але в НАЗК не бачать для цього підстав, адже в законі чітко не прописано, що декларанти повинні вносити в реєстр майно своїх фірм.

Координатор коаліції «Декларації під контролем» Олександра Дрік вважає, що така ситуація може призвести до приховування майна за юридичними особами та уникнення відповідальності чиновниками.

Раніше розгорівся скандал через іспанську віллу президента Петра Порошенка. Нардеп Сергій Лещенко просив НАЗК перевірити декларацію Порошенка з цього приводу. Виявилося, що вілла в Іспанії, де відпочивав президент, оформлена не на нього, а на компанію Feruvita SL.

Також журналісти програми «Схеми» виявили на іспанському узбережжі незадекларовані вілли заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, нардепа Ігоря Кононенко та заступника міністра енергетики Ігоря Діденка.