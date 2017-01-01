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    Українські хакери заблокували $19 млн на рахунках бойовиків

    • Сьогодні, 11:55
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    Всього було заблоковано 445 рахунків, стверджують хакери

    Українські хакери заблокували рахунки бойовиків з окупованих територій Донбасу, на яких знаходилося $19 мільйонів.

    Про це в ефірі «5 каналу» заявив хакер, засновник волонтерської організації «Українські кібервійська» Євген Докукін, передає «РБК-Україна».

    «Всього ми заблокували 445 рахунків і на них, за моїми оцінками, 19 мільйонів доларів", - наголосив він.

    Докукін зауважив, що гроші терористи отримували на свої рахунки з усього світу, зокрема, з Австралії, США, Канади та країн Європи. Він зазначив, що має список країн, які фінансували один PayPal account окупантів.  

    «Це явно росіяни якісь, емігранти, в Австралію емігрували, в США, Канаду і країни Європи, не тільки з Росії чи України посилали свої кошти, а з усього світу. Один рахунок за півмісяця - понад 2 тисячі доларів», - підсумував Докукін.

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