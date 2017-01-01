Українські єврооптимісти вимагають від Іспанії відкликати Аграмунта з посади президента ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Педро Аграмунт

Нардепи вважають, що відвідання іспанським депутатом Аграмунтом Сирії та зустріч з Башар аль-Асадом, який застосовує хімічну зброю проти свого народу, не може залишитися без реакції законодавчого органа Іспанії

Єврооптимісти, а саме 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради, звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою його втрату посади як президента ПАРЄ. Про це у себе на сторінці у Facebook написала народний депутат БПП Світлана Заліщук.

«Українські депутати вважають, що відвідання іспанським депутатом Аграмунтом Сирії та зустріч з Башар аль-Асадом, який застосовує хімічну зброю проти свого народу, не може залишитися без реакції законодавчого органа Іспанії», – зазначає вона.

На думку єврооптимістів, окремо заслуговує на реакцію той факт, що Педро Аграмунт здійснив візит до Сирії без мандата ПАРЄ, а також у компанії Леоніда Слуцького – керівника комітету закордонних справ парламенту Росії», країни, яка системно блокує резолюції ООН щодо Сирії».

Українські депутати нагадали, що починаючи з 4.10.2011 р. в Організації Об’єднаних Нації було розглянуто шість резолюцій, які засуджували систематичні порушення прав людини та насильство проти мирного населення з боку сирійської влади. «Кожну з цих резолюцій було ветовано Російською Федерацією. Іспанія виступила співавтором останніх трьох резолюцій та підтримувала під час голосування перші три», – зазначає Заліщук.

Листа надіслано на ім'я спікера парламенту Іспанії, керівника комітету закордонних справ та лідерів фракцій.