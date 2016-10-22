Українські компанії продовжують заробляти в окупованому Криму, незважаючи на санкції

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Станом на січень 2017 року в окупованому Криму працюють кілька великих українських компаній

Після російської окупації Криму, незважаючи на санкції ЄС, США, Канади та інших країн проти компаній і фізичних осіб, які працюють на півострові, українські виробники продовжують заробляти на поставках туди своєї продукції.

Про це пише сайт «15 хвилин».

Як зазначається, станом на січень 2017 року в окупованому Криму працюють кілька великих українських компаній.

Деякі з них, наприклад, мережа супермаркетів «АТБ», лише змінили назви магазинів, але досі реалізують через них українські товари.

При цьому, кілька десятків магазинів компанії «Єва» продовжують працювати в Криму в тому ж режимі, що і до окупації. В них можна придбати ті ж товари, що і в магазинах мережі на материковій частині України.

Магазин відомого бренду українського дизайнера «a.TaNbyAndreTan», хоча і не вказаний на офіційному сайті, знаходиться в Сімферополі за тією ж адресою, в тому ж торговельному центрі «Меганом», що і до окупації, пише видання.

У широкому асортименті на полицях супермаркетів окупованого Криму представлена продукція таких відомих українських торгових марок, як «Чумак», «Моршинська», «Оліс», «Біокон», «Верес» та інші.

Як розповіли виданню менеджери торговельних мереж в Криму, після початку блокади півострова, а потім введення урядом України заборони на постачання комерційних партій товарів до Криму, поставки української продукції туди йдуть через прикордонні пункти в Харківській області та зону АТО.