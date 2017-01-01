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    Українські медичні дипломи залишаються дійсними в Лівані - посольство

    • Сьогодні, 22:34
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    Студенти-медики
    Студенти-медики

    Випускники з України не зобов’язані додатково підтверджувати свої дипломи в Лівані

    Ліван не ухвалював рішення про невизнання дипломів українських медичних вищих навчальних закладів.

    Про це заявили в посольстві України в Лівані.

    «Рішення про невизнання дипломів українських навчальних закладів Ліваном не приймалося і українські випускники додатково не підтверджують свої дипломи в Лівані», - повідомили у посольстві.

    При цьому зазначається, що в Лівані всі дипломовані випускники медичних ВНЗ, незалежно від країни навчання, зобов'язані пройти медичні іспити, за підсумками яких вони отримують дозвіл професійну діяльність у сфері медицини.

    За словами представників посольства, наразі на розгляді сторін перебуває українсько-ліванська міжурядова угода про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання.

    Також у Лівані в 2012 році був створений Клуб випускників вищих навчальних закладів України.

    «В Україні з часів існування СРСР пройшли навчання тисячі ліванських громадян. 80% ліванських випускників радянських вузів є випускниками вузів України», — підкреслюють в посольстві.

    Раніше у Міністерстві освіти і науки повідомили, що Сирія, Ірак, Ліван та Палестина повністю або частково припинили визнавати дипломи українських медичних вищих навчальних закладів.

    До слова, з 1 квітня безкоштовні або з незначною доплатою ліки за урядовою програмою «Доступні ліки» отримали понад 700 тисяч пацієнтів. Участь у програмі бере понад п'ять тисяч аптек.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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