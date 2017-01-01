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    Українські міста частково відновили опалювальний сезон

    • Сьогодні, 15:17
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    Тепло відновлять через похолодання.&nbsp;
    Фото: Голос народу
    Тепло відновлять через похолодання. 

    Тепло увімкнули в лікарнях та навчальних закладах

    У Івано-Франківську та  у зв’язку зі значним похолоданням відновлять теплопостачання в лікувальні та навчальні заклади міста. Про це повідомляє ZIK.

    Зокрема, у місті відновлять теплопостачання в лікувальні,  та де це можливо, до навчальних закладів.

    Також, за повідомленням КременчугТoday, у зв'язку з заморозками в Кременчуці відновлюють опалювальний сезон. Так, за словами віце-мер міста Ольги Усанової, опалення включать на тиждень, опалюватися будуть стаціонари Другої, Третьої і П'ятої міських лікарень, дитяча лікарня та пологовий будинок. Як зазначається, вказані медустанови опалюють автономні котельні, тому там можливе відновлення подачі тепла.

    Як повідомлям «Главком», сьогодні теплопостачання відновили у Львові.

    Нагадаємо, у столиці«Київенерго» має намір призупинити гаряче водопостачання в п'яти районах столиці з 18 квітня через проведення гідравлічних випробувань.

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