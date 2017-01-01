Українські міста частково відновили опалювальний сезон

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Фото: Голос народу Тепло відновлять через похолодання.

Тепло увімкнули в лікарнях та навчальних закладах

У Івано-Франківську та у зв’язку зі значним похолоданням відновлять теплопостачання в лікувальні та навчальні заклади міста. Про це повідомляє ZIK.

Зокрема, у місті відновлять теплопостачання в лікувальні, та де це можливо, до навчальних закладів.

Також, за повідомленням КременчугТoday, у зв'язку з заморозками в Кременчуці відновлюють опалювальний сезон. Так, за словами віце-мер міста Ольги Усанової, опалення включать на тиждень, опалюватися будуть стаціонари Другої, Третьої і П'ятої міських лікарень, дитяча лікарня та пологовий будинок. Як зазначається, вказані медустанови опалюють автономні котельні, тому там можливе відновлення подачі тепла.

Як повідомлям «Главком», сьогодні теплопостачання відновили у Львові.

Нагадаємо, у столиці«Київенерго» має намір призупинити гаряче водопостачання в п'яти районах столиці з 18 квітня через проведення гідравлічних випробувань.