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    Українські офіцери потрапили під обстріл снайперів на Донбасі

    • Сьогодні, 11:04
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    У Штабі АТО наголосили, що подібні злочини є грубим порушенням усіх міжнародних угод

    Учора під час проведення фотофіксації обстрілу бойовиками мирного Лобачевого російсько-терористичні війська підступно напали на офіцерів української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

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    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Представники наглядової місії потрапили під снайперський вогонь противника. На щастя, поранених і загиблих немає, пошкоджено автомобіль місії.

    Варто зазначити, що всі автомобілі мають відповідне маркування НМ, а офіцери СЦКК – шеврони наглядової місії.

    У Штабі АТО наголосили, що подібні злочини є грубим порушенням усіх міжнародних угод і вкотре підкреслюють бандитський характер терористичних формувань ОРДО і ОРЛО.

    Нагадаємо, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука поки що не бачить необхідності введення воєнного стану.

    Втім, міністр закордонних справ не виключає запровадження в Україні воєнного стану.

    Нагадаємо, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.

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