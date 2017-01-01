Українські офіцери потрапили під обстріл снайперів на Донбасі

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У Штабі АТО наголосили, що подібні злочини є грубим порушенням усіх міжнародних угод

Учора під час проведення фотофіксації обстрілу бойовиками мирного Лобачевого російсько-терористичні війська підступно напали на офіцерів української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Представники наглядової місії потрапили під снайперський вогонь противника. На щастя, поранених і загиблих немає, пошкоджено автомобіль місії.

Варто зазначити, що всі автомобілі мають відповідне маркування НМ, а офіцери СЦКК – шеврони наглядової місії.

У Штабі АТО наголосили, що подібні злочини є грубим порушенням усіх міжнародних угод і вкотре підкреслюють бандитський характер терористичних формувань ОРДО і ОРЛО.

Нагадаємо, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука поки що не бачить необхідності введення воєнного стану.

Втім, міністр закордонних справ не виключає запровадження в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.