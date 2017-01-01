Українські паралімпійці завоювали дев’ять медалей на Кубку світу з біатлону та лижних перегонів

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Українська збірна стала першою за загальною кількістю нагород

У перший день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону національна паралімпійська збірна команда України виборола дев`ять нагород, серед яких дві золоті, три срібні та чотири бронзові медалі.

Про йдеться на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Збірна України стала першою за загальною кількістю нагород та другою після команди Німеччини за «золотом».

У категорії сидячи, чоловіки, які сьогодні, 10 березня, у біатлоні стартували першими, переможцем та бронзовим призером кубку світу став Тарас Радь.

Український подіум - Олександра Кононова- золота медаль, Юлія Батенкова-Бауман - срібна,Ірина Буй- бронзова.

Не менш яскравим став виступ чоловіків з порушеннями зору: весь п'єдестал – український: Дмитро Суярко з гайдом Марчишаком Іваном стали першими, Анатолій Ковалевський з гайдом Мукшиним Олександром - другими, а Юрій Уткін з гайдом Переходою Русланом вибороли бронзову медаль.

У жінок в цій же категорії Оксана Шишкова з гайдом Івановим Володимиром вибороли срібну нагороду, Наталя Рубановська з гайдом Нестеренко Ладою стали третіми.

Завтра пройдуть змагання з лижних перегонів, довга дистанція. Кубок світу триватиме до 15 березня.

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