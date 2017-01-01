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    Українські паралімпійці завоювали вісім медалей на чемпіонаті світу

    • Сьогодні, 22:32
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    Українські паралімпійці
    Українські паралімпійці

    Всього у «скарбничці» нашої збірної вже 17 медалей

    На чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону, який проходить у німецькому місті Фінстерау, українська паралімпійська збірна сьогодні виборола вісім нагород. Про це повідомили у Національному комітеті спорту інвалідів України.

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    Українські спортсмени завоювали три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі.

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    «Наразі, за підсумком цих змагальних днів, національна паралімпійська збірна команда вже другий день поспіль очолює турнірну таблицю чемпіонату світу. Яскравий доробок українських паралімпійців: 17 високих нагород, в тому числі – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медалі», - повідомляють у Нацкомітеті.

    Нагадаємо, що сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна  впевнено розібралася з тенісисткою збірної Австралії Дариною Гаврилової і принесла нашій збірній третю перемогу на австралійками.Тепер наша команда буде грати в плей-офф за вихід до Світової групи.

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