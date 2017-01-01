Українські паралімпійці завоювали вісім медалей на чемпіонаті світу

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Українські паралімпійці

Всього у «скарбничці» нашої збірної вже 17 медалей

На чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону, який проходить у німецькому місті Фінстерау, українська паралімпійська збірна сьогодні виборола вісім нагород. Про це повідомили у Національному комітеті спорту інвалідів України.

Українські спортсмени завоювали три золоті, дві срібні та дві бронзові медалі.

«Наразі, за підсумком цих змагальних днів, національна паралімпійська збірна команда вже другий день поспіль очолює турнірну таблицю чемпіонату світу. Яскравий доробок українських паралімпійців: 17 високих нагород, в тому числі – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові медалі», - повідомляють у Нацкомітеті.

Нагадаємо, що сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено розібралася з тенісисткою збірної Австралії Дариною Гаврилової і принесла нашій збірній третю перемогу на австралійками.Тепер наша команда буде грати в плей-офф за вихід до Світової групи.