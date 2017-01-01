Українські пенсіонери більше не отримуватимуть виплат у російських банках

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З 1 квітня 2017 року Пенсійний фонд призупиняє фінансування російських банків

Як відомо, указом Президента України від 15 березня 2017 року №63/2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року.

Це рішення стосується публічних акціонерних товариств «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», «ВТБ БАНК» «БМ Банк». Воно передбачає заборону розміщувати державні кошти на рахунках цих установ.

У зв’язку з цим Пенсійний фонд України зупиняє фінансування відділень вищезазначених банків, а пенсіонерам запропоновано альтернативні варіанти отримання пенсій. Таку інформацію днями було розміщено на офіційному сайті ПФУ. А 24 березня фахівці Головного управління ПФ в місті Києві повідомили «Урядовий кур’єр», що, відповідно до згаданого рішення РНБО, з 1 квітня 2017 року Пенсійний фонд призупиняє фінансування визначених банків.

Пенсії людям, які отримували її через установи цих банків, виплачуватимуть через відділення поштового зв’язку за місцем проживання пенсіонера (доставна дільниця 50). Дата виплати залишається такою самою, яка була у банку.

Надалі за бажанням пенсіонера виплату пенсії можуть проводити через установи інших банків, з якими підписано договір на виплату пенсій, або доставляти додому співробітники відділень поштового зв’язку. Для цього необхідно подати відповідну заяву до районного управління Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку або до управління з координації та контролю за виплатою пенсій.

Джерело: Урядовий кур'єр