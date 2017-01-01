Українські підприємства отримали прибуток проти збитку роком раніше

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Металургійне підприємство

У першому кварталі підприємства отримали 102,615 млрд гривень прибутку до оподаткування

Великі та середні підприємства України, крім банків, у першому кварталі отримали 102,615 млрд гривень прибутку до оподаткування проти 58,556 млрд гривень збитку за аналогічний період попереднього року. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з наведеними даними, в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 61% - до 157,048 млрд гривень, фінансовий результат збиткових підприємств знизився майже в 3 рази - до мінус 54,432 млрд гривень.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками кварталу скоротилася до 36,1% до 39,7% роком раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: УНІАН