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    Українські підприємства отримали прибуток проти збитку роком раніше

    • Сьогодні, 18:19
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    Металургійне підприємство
    Металургійне підприємство

    У першому кварталі підприємства отримали 102,615 млрд гривень прибутку до оподаткування

    Великі та середні підприємства України, крім банків, у першому кварталі отримали 102,615 млрд гривень прибутку до оподаткування проти 58,556 млрд гривень збитку за аналогічний період попереднього року. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

    Згідно з наведеними даними, в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 61% - до 157,048 млрд гривень, фінансовий результат збиткових підприємств знизився майже в 3 рази - до мінус 54,432 млрд гривень.

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    Також повідомляється, що частка збиткових підприємств в Україні за підсумками кварталу скоротилася до 36,1% до 39,7% роком раніше.

    Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

    Джерело: УНІАН

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