Українські прикордонники проводять експеримент на польському кордоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед самим пунктом пропуску виокремлено додаткову смугу руху для легкових транспортних засобів української реєстрації та громадян Європейського Союзу

З 22 грудня на українсько-польському кордоні розпочато проведення експерименту перед пунктом пропуску «Краковець».

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«У рамках цього експерименту перед самим пунктом пропуску виокремлено додаткову смугу руху для легкових транспортних засобів української реєстрації та громадян Європейського Союзу, і окрема смуга – для учасників малого прикордонного руху. Громадяни України та ЄС прямуватимуть до пункту пропуску по крайній лівій смузі, напрямок їх руху додатково визначений відповідними дорожніми знаками та дорожнім обладнанням. Для скеровування автомобілів та проведення роз'яснювальної роботи в місці розділення смуг руху організовано спільне чергування прикордонників та патрульної поліції», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники звертаються до подорожуючих з розумінням поставитись до проведення зазначеного експерименту, який в першу чергу спрямований на мінімізацію незручностей та зменшення часу очікування під час проходження прикордонних формальностей.