Українські газові сховища заповнені на 26%

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УНІАН У березні Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.

Запаси газу збільшилися до 8,32 млрд куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 квітня збільшився до 8,328 млрд куб. м. Про це йдеться у повідомленні ПАТ Укртрансгаз.

Згідно з останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 3,62 млн куб. м газу.

Також за добу в ПСГ України було закачано 13,81 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 16 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,96 млн куб. м, з Польщі - 1,23 млн куб. м, з Угорщини - 3,44 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.

Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.

Раніше «Главком» повідомляв, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала рішення про введення абонентської плати за газ.