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    Українські газові сховища заповнені на 26%

    • Сьогодні, 09:06
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    <p>У березні Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.</p>
    УНІАН

    У березні Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.

    Запаси газу збільшилися до 8,32 млрд куб. м

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 квітня збільшився до 8,328 млрд куб. м. Про це йдеться у повідомленні ПАТ Укртрансгаз.

    Згідно з  останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 3,62 млн куб. м газу.

    Також за добу в ПСГ України було закачано 13,81 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 16 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,96 млн куб. м, з Польщі - 1,23 млн куб. м, з Угорщини - 3,44 млн куб. м газу.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.

    Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.

    Раніше «Главком» повідомляв, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала рішення про введення абонентської плати за газ.

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