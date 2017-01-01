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    Українські сапери минулого тижня розмінували 20 гектарів території в зоні АТО

    • Сьогодні, 05:17
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    Сапер
    Сапер

    З початку антитерористичної операції знешкоджено 150,5 тис. мінно-вибухових пристроїв

    Сапери у зоні АТО минулого тижня розмінували 20 га території. Про це заявила керівник прес-служби міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, повідомляє «РБК-Україна».

    За її словами, в ході розмінування був знешкоджений 141 боєприпас.

    «За минулий тиждень, сапери, які несуть службу в зоні антитерористичної операції, вже очистили від мін 20 гектарів місцевості та знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет», - сказала Гаврилюк.

    Вона також повідомила, що з початку операції знешкоджено 150,5 тис. мінно-вибухових пристроїв і розміновано 3 тис. га території.

    Напередодні спікер Міністерства оборони України Максим Праута повідомив, що до кінця року військові сапери планують розмінувати близько 1 тис. га земель у зоні АТО уздовж лінії розмежування.

    «Главком» повідомляв, що 11 травня на донецькому напрямку на вибуховому пристрої підірвалися українські сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.

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