Українські синхроністки завоювала срібні нагороди на змаганнях у Парижі

Українські спортсменки

Українська команда поступилась лише збірній Японії

Жіноча збірна України з синхронного плавання стала другою в технічній програмі на змаганнях у Парижі, які носять назву Make Up for Seven і відкривають Світову серію з синхронного плавання.

Українські спортсменки показали результат 89.4177. Як і на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, українських синхроністок знову обійшли японки. У змаганнях також не приймали участь головні фаворити - росіянки.

Змагання Make Up for Seven проходять три дні - з 10 по 12 березня. За цей період планується розіграти 7 комплектів медалей.

До слова, вчора золотим призером Make Up for Seven стала українка Анна Волошина, яка продемонструвала найкращий результат в технічній програмі у сольному виступі.

«Главком» також повідомляв, що Україна перемогла Росію у матчі за бронзу ЧЄ зі стрільби з лука.

Джерело: xsport.ua