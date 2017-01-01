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    Українські синхроністки завоювала срібні нагороди на змаганнях у Парижі

    • Сьогодні, 20:47
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    Українські спортсменки
    Українські спортсменки

    Українська команда поступилась лише збірній Японії

    Жіноча збірна України з синхронного плавання стала другою в технічній програмі на змаганнях у Парижі, які носять назву Make Up for Seven і відкривають Світову серію з синхронного плавання.

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    Українські спортсменки показали результат 89.4177. Як і на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, українських синхроністок знову обійшли японки. У змаганнях також не приймали участь головні фаворити - росіянки.

    Змагання Make Up for Seven проходять три дні - з 10 по 12 березня. За цей період планується розіграти 7 комплектів медалей.

    До слова, вчора золотим призером Make Up for Seven стала українка Анна Волошина, яка продемонструвала найкращий результат в технічній програмі у сольному виступі.

    «Главком» також повідомляв, що Україна перемогла Росію у матчі за бронзу ЧЄ зі стрільби з лука.

    Джерело: xsport.ua

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