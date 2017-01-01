Українські танкісти вперше взяли участь у танковому біатлоні НАТО

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Фото: Генеральний штаб ЗС України Танк Т-64БВ на змаганнях

Танковий взвод 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зайняв п’яте місце з-поміж шести

Завершились міжнародні танкові змагання «Сильна Європа», що проходили з 7 по 12 травня у навчальному центрі Командування підготовки 7-ї Армії США у Графенвірі, Німеччина. Організатори змагань — командування збройних сил США в Європі та командування сухопутних військ збройних сил ФРН. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, поряд з танковими підрозділами збройних сил США, ФРН, Франції, Польщі та Австрії, вперше в танковому біатлоні НАТО взяв участь від України танковий взвод 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України під командуванням капітана Романа Багаєва на штатному озброєнні — модернізованих танках Т-64БВ. За протиборством спостерігали представники збройних сил Норвегії, Італії, Бельгії, Греції та інших країн.

Програма змагань включала дві основні частини — бойові стрільби підрозділу у наступі та обороні, а також виконання різноманітних вправ: зі штатної стрілецької зброї, виклик вогневої підтримки, водіння бойових машин, визначення відстані до цілі, розпізнавання цілі, тактична медицина та евакуація пораненого, дії при застосуванні противником зброї масового ураження, евакуація пошкодженого танка та інші. Програма першості також включала перевірку фізичної підготовки учасників, зокрема, під час подолання спеціалізованої смуги перешкод та спортивної естафети.

У підсумку, першість Strong Europe Tank Challenge 2017 виборов танковий взвод ЗС Австрії на танках Leopard 2A4. Друге місце посіли німецькі танкісти на панцерниках Leopard 2A6. «Бронзу» здобули американські військовослужбовці на танках Abrams M1A2 SEP.

Українські танкісти за рейтингом здобутих балів посіли п’яте місце, продемонструвавши один з трьох найкращих результатів стрільби штатним снарядом з танку.

Високий рівень підготовки українських воїнів відзначив командувач сухопутних військ збройних сил США в Європі тризірковий генерал Бен Ходжес:

«Українські солдати єдині серед учасників змагань, хто має реальний, справжній бойовий досвід проти ворожих танків. Всі дослухаються до їхнього досвіду», — зазначив Ходжес, додавши, що досвід українського взводу, який воював проти російських танків є надзвичайно корисним для всіх учасників змагань.

«Наприкінці змагань ми усвідомили, що найголовніша наша зброя — це розум і серця наших воїнів», — поділився враженнями американський генерал.