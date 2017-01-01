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    Українські трудові мігранти і подвійне громадянство: реалії, проблеми, перспективи (трансляція)

    • Сьогодні, 09:59
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    Подвійне громадянство
    Подвійне громадянство

    Експерти розкажуть про позитиви й негативи, вірогідні загрози або переваги можливого запровадження множинного громадянства в Україні

    Сьогодні, 26 травня, о 10.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Українські трудові мігранти і подвійне громадянство: реалії, проблеми, перспективи».

    Запрошені гості:

    Ірина Ястреб, голова МГОУ «Четверта хвиля»,

    Валерій Рябенко, виконавчий директор МГОУ «Четверта хвиля»,

    Микола Дроботенко, Фонд сприяння розвитку здібної та обдарованої молоді.

    Учасники прес-конференції виступлять перед українською громадськістю задля загострення її уваги щодо надзвичайно актуальної суспільно-правової ситуації, що виникла сьогодні в Україні та у середовищі українських трудових мігрантів за її межами у зв’язку з поданням до Верховної Ради України президентського проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про громадянство України», інших альтернативних законопроектів, а також останніх дій влади щодо позбавлення деяких українських високопосадовців і політиків українського громадянства, окреслять коло громадянсько-правових інтересів українських зовнішніх трудових мігрантів, відповідних інтересів українського суспільства й української держави.

    Будуть висвітлені позитиви й негативи, вірогідні загрози або переваги можливого запровадження множинного громадянства в Україні, а також шляхи врегулювання проблем, які виникли або можуть виникнути у зв’язку з актуалізацією цієї теми.

    Дивіться трансляцію прес-конференції тут: 

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