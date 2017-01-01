Українські вчені створили ліки від раку

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Ліки від раку

Ліки допомагають навіть від раку четвертого ступеня

Українські вчені, які працюють на полярній станції «Академік Вернадський» в Антарктиді, в результаті досліджень створили ліки від раку. Про це в інтерв'ю ТСН розповів директор Національного антарктичного центру України Валерій Литвинов.

«Наші біологи створили ліки на основі антарктичних мікроорганізмів, які живуть там в екстремальних умовах і мають екстремальні можливості. І ці ліки допомагають навіть від раку четвертого ступеня», – розповів він.

За його словами, біологічний інститут Університету ім. Т. Шевченка вже отримав ліцензію на препарат, який назвали «Меловіт». Проте наразі ліки ще недоступні для людей. Учені провели лише тестування на тваринах, попереду ще тривалі й дорогі випробування, в яких має взяти участь група людей.

«Вони на свинях випробували. От свиня опоросилася, і з 20 поросят 3-4 обов'язково помруть. А під впливом цього препарату жоден не помер», – розповів Литвинов.