Українські військові продовжать участь в місії НАТО в Афганістані
- Сьогодні, 07:33
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Наразі 10 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання із розмінування місцевості у складі сил швидкого реагування Альянсу
Попри протистояння російській агресії, Збройні сили України і надалі братимуть участь в місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» в існуючому форматі.
Відповідну заяву у штаб-квартирі НАТО озвучив генерал армії України Віктор Муженко.
«Наразі 10 військовослужбовців Збройних сил України виконують завдання із розмінування місцевості та протидії саморобним вибуховим пристроям у складі сил швидкого реагування Альянсу у провінції Герат, сприяючи поліпшенню безпекової ситуації в Афганістані та набуваючи вищого рівня взаємосумісності з військовослужбовцями збройних сил держав-членів та партнерів НАТО», йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.
Під час візиту Муженко зустрівся із начальниками Генеральних штабів Збройних сил держав-членів та партнерів Альянсу та вшанував загиблих воїнів покладанням квітів до пам’ятного знаку Північноатлантичного альянсу.
Після цієї церемонії розпочалося засідання Військового комітету НАТО у форматі держав-контрибуторів місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».
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