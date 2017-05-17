Українські військові продовжать участь в місії НАТО в Афганістані

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Український військовий контингент

Наразі 10 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання із розмінування місцевості у складі сил швидкого реагування Альянсу

Попри протистояння російській агресії, Збройні сили України і надалі братимуть участь в місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» в існуючому форматі.

Відповідну заяву у штаб-квартирі НАТО озвучив генерал армії України Віктор Муженко.

«Наразі 10 військовослужбовців Збройних сил України виконують завдання із розмінування місцевості та протидії саморобним вибуховим пристроям у складі сил швидкого реагування Альянсу у провінції Герат, сприяючи поліпшенню безпекової ситуації в Афганістані та набуваючи вищого рівня взаємосумісності з військовослужбовцями збройних сил держав-членів та партнерів НАТО», йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

Під час візиту Муженко зустрівся із начальниками Генеральних штабів Збройних сил держав-членів та партнерів Альянсу та вшанував загиблих воїнів покладанням квітів до пам’ятного знаку Північноатлантичного альянсу.

Після цієї церемонії розпочалося засідання Військового комітету НАТО у форматі держав-контрибуторів місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».

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