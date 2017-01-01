Українські військові проведуть навчання поблизу окупованого Криму

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Військові навчання

Це планові навчання бойової підготовки та злагодженості військових частин

У п'ятницю, 28 квітня, українські військові проведуть навчання в Херсонській області, що межує з окупованим Росією Кримом. Про це Крим.Реалії розповів прес-офіцер оперативного командування «Південь» Збройних сил України Ігор Бірюков.

«Це планові навчання бойової підготовки та злагодженості військових частин. Згідно з цим планом передбачено низку заходів, у тому числі й марш, і подолання водних перешкод», – пояснив він.

За словами Бірюкова, ці навчання не вплинуть на роботу контрольних пунктів на адміністративному кордоні з Кримом.

Крім того, в оперативному командуванні «Південь» ВСУ повідомили, що вранці 27 квітня відбудеться марш з подоланням водної перешкоди в Миколаївській області окремої мотопіхотної бригади, яка найближчим часом виконуватиме бойові завдання в зоні антитерористичної операції на сході України.

У прес-службі Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України підтвердили, що проведення навчань у регіоні на роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом не вплинуть.

21 квітня біля кордону з анексованим Кримом СБУ й українські прикордонники провели антитерористичні навчання. Спільну навчальну операцію провели управління СБУ в Херсонській області, бійці Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України, співробітники поліції, ДСНС, державної пенітенціарної служби Херсонської облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.