Українські військові в балаклавах записали відеозвернення до співвітчизників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Військовослужбовці з Кропивницького оригінально привітали українців з Новим роком.

Бійці 3-го полку спецпризначення з Кропивницького записали новорічне привітання для жителів міста, області та всієї країни. Відеозвернення на сторінці волонтерської групи «Армія-SOS» розмістила волонтерка Оксана Червоная, передає кропивницьке видання «Гречка».

«Дорогі друзі, щиро вітаємо Вас з прийдешнім Новим роком та новорічними святами! Нехай рік що минає, забере всі негаразди, марні хвилювання та сумні спогади. Щастя, міцного здоров’я Вам та Вашій родині! Миру та злагоди у Вашу оселю! Радості та впевненості у завтрашньому дні! Здійснення мрій та вірних друзів! Віри в себе, процвітання нашої країни і обов’язково – перемоги над російськими загарбниками! З наступаючим Новим роком!!!», - йдеться у привітанні.

Як повідомлялося раніше, внаслідок вибуху у військовій частині в Кропивницькому, який пролунав 31 жовтня, загинув один учасник АТО.