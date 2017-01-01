Українські ВНЗ цьогоріч не потрапили у світовий рейтинг університетів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гарвард

Перше місце рейтингу посів Гарвардський університет

Українські навчальні заклади не змогли в цьому році потрапити в міжнародний рейтинг найкращих вузів світу. Це випливає з рейтингу QS World University Rankings by Subject.

Згідно з даними рейтингу, всі університети оцінювалися за якістю викладання різних дисциплін, які згруповані в п'ять категорій: мистецтво і гуманітарні науки, інженерія та технології, медицина і науки про живу природу, природні науки, а також менеджмент і соціологія. У кожному з розділів також є розподіл по предметам - всього їх 46.

Для визначення кращих вузів використовували експертну думку тисяч представників академічної спільноти, роботодавців.

Всього до рейтингу потрапили вузи 74 країн. Лідером став Гарвардський університет, який посів перше місце з 15 предметів.

Друге місце посів Массачусетський технологічний інститут - цей навчальний заклад визнали найкращим за 12 напрямами. На третьому місці знаходиться британський Оксфорд, у якого чотири першості по напрямам.

Українські вузи цього року не потрапили в рейтинг з жодної категорії.

«Главком» також повідомляв, що Україна залишається у топ-10 найбідніших країн світу

Джерело: УНН