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    Українських в'язнів з окупованого Криму найближчим часом перевезуть на материк

    • Сьогодні, 18:26
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    Омбудсмени України і РФ домовилися про переміщення 18 в'язнів з тюрем окупованого Криму на материкову частину України

    У Женеві в рамках проведення Щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій з прав людини (GANHRI) відбулася зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової.

    «Під час зустрічі омбудсменів особлива увага приділялася питанню реалізації попередніх домовленостей сторін, зокрема, переміщення українських громадян, які відбувають покарання на території АР Крим, в інші установи для подальшого відбування покарання на території материкової України», - повідомила прес-служба українського омбудсмена в понеділок.

    У відомстві нагадали, що під час зустрічі в червні 2016 року омбудсмени України і РФ домовилися про переміщення 18 в'язнів з тюрем окупованого Криму на материкову частину України для подальшого відбування покарання.

    «В. Лутковська і Т. Москалькова під час зустрічі обговорили шляхи якнайшвидшої технічної реалізації попередніх домовленостей такого переміщення, розглянули виконання процедури переміщення відповідними державними органами обох держав тощо. Омбудсмени України і РФ повідомили, що це переміщення відбудеться найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

     

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