«Українським диверсантам» в Криму продовжили арешт ще на два місяці

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Олексій Бессарабов і Дмитро Штибліков

Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов та Володимир Дудка залишаться під вартою мінімум до восьмого травня

Ленінський районний суд тимчасово окупованого Севастополя прийняв рішення про продовження на два місяці, до восьмого травня 2017 року, терміну утримання під вартою так званим «українським диверсантам».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила «Кримська правозахисна група».

Термін арешту продовжено Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову і Олексію Бессарабову. Відповідні рішення виніс суддя Віктор Клімаков.

Як повідомляв «Главком», у грудні 2016 року Ленінський районний суд Севастополя востаннє продовжував арешт трьом так званим «українським диверсантам» до 8 березня 2017 року.

Нагадаємо, на початку листопада 2016 року Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох затриманих в окупованому Криму нібито «українських диверсантів». У той же час українська сторона вважає заяву Федеральної служби безпеки РФ про нібито затримання українських диверсантів в окупованому Криму черговим фейком.