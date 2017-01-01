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Бруно Ле Ру

Бруно Ле Ру працевлаштував свої неповнолітніх доньок помічником, коли був депутатом

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру подав у відставку на тлі скандалу з працевлаштуванням його доньок в якості помічниць депутата. Про це Ле Ру заявив на прес-конференції, повідомляє L’Express.

«Я заявляю про свою чесність у людських відносинах і у моїх політичних діях, однак я усвідомлюю відповідальність, яка полягає у збереженні дієздатності уряду. Тому я подав президенту республіки заяву про відставку», - сказав Ле Ру.

Він ще раз наголосив, що найм його доньок було здійснено «відповідно до законів і правил служби у Національних зборах».

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Франції Бернар Казньов викликав міністра внутрішніх справ Франції Бруно Ле Ру для того, аби він пояснив, яким чином працевлаштовував двох своїх неповнолітніх доньок у період, коли Ле Ру був ще депутатом.

Доньки Ле Ру, яким нині 20 і 23 роки, будучи неповнолітніми, заробили завдяки короткотерміновим контрактам у літній період 55 000 євро.

Нагадаємо також, що 31 січня з'явилася інформація про те, що дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його дітей отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

Прокуратура Франції розпочала розслідування, яке потім розширили і на його сина та доньку.

Фійон визнав, що було помилкою наймати на роботу дружину і дітей, і вибачився перед французами, але заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.