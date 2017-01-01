Українським судам заборонили використовувати формулювання «ДНР» і «ЛНР»

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Рішення суду

Судам нагадали, що факт існування ні так званої «Донецької народної республіки», ні так званої «Луганської народної республіки» не визнається органами влади України»

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ заборонив судам використовувати у судових рішеннях словосполучення «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Про це йдеться в інформаційному листі Вищого спецсуду головам апеляційних судів, передають Українські Новини.

У листі наголошується, що в суди нижнього рівня Вищий спецсуд відправив листи з рекомендаціями щодо вживання певних формулювань при встановленні факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території.

Встановлено, що в окремих випадках суди вказують у рішеннях, що цей факт мав місце на території «Донецької народної республіки».

«В даному контексті слід зауважити, що ця практика є неприпустимою, оскільки факт існування ні так званої «Донецької народної республіки», ні так званої «Луганської народної республіки» не визнається органами влади України», - сказано в листі.

Вищий спецсуд зобов'язав суди використовувати коректні назви і місця розташування населених пунктів, наприклад «місто Амвросіївка, Амвросіївського району Донецької області, Україна».

Також Вищий спецсуд рекомендує судам не використовувати в рішеннях формулювання «Донецька народна республіка (територія, підконтрольна державній владі України)», «Донецька народна республіка», яка є тимчасово окупованою територією» і «самопроголошена «Донецька народна республіка» і так далі.