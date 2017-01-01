Український антидопінговий центр приєднався до вимог щодо усунення РФ від усіх змагань

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Запропоновано оголосити мораторій на проведення будь-яких міжнародних змагань на території Російської Федерації у майбутньому

Національний антидопінговий центр України приєднався до вимог 19 Національних антидопінгових організацій щодо відсторонення Росії від усіх міжнародних змагань.

Про це повідомляє офіційний сайт НАДЦ.

«Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр України категорично засуджує грубе та шокуюче порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних та етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні», — зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, лідери низки НАДО закликали усунути всі російські спортивні організації від міжнародних змагань (з наданням можливості російським спортсменам виступати в якості нейтральних атлетів за умови виконання ними певних вимог).

Крім того, запропоновано оголосити мораторій на проведення будь-яких міжнародних змагань на території Російської Федерації у майбутньому, а також відмінити проведення вже призначених міжнародних змагань.

До міжнародних вимог приєдналися національні антидопінгові організації Австрії, Бельгії(Фламандського регіону), Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Південної Африки, Польщі, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Японії.

«Національний антидопінговий центр України приєднується до заклику зазначених країн щодо усунення російських спортивних організацій від міжнародних змагань й введення мораторію на проведення міжнародних змагань на території РФ, а також схвалює всі дії ВАДА та підтримує створення незалежного органу з тестувань», — йдеться у повідомленні.

Відповідного листа від НАДЦ України офіційно направлено до інституту Національних антидопінгових організацій (іНАДО).