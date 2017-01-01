Український автопром терпить падіння виробництва

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У грудні виготовлено 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше

Український автопром виробив в грудні 678 автотранспортних засобів, що на 63,4% менше результату грудня 2015 року та на 22,7% менше від показника листопада 2016 року.

Про це повідомляють в асоціації «Укравтопром».

Більшу частину склали легкові автомобілі, яких було вироблено 540 шт. У порівнянні з листопадом випуск легкових авто в Україні зменшився на 30,5%, і в той же час відбулося відставання на 58,2% від грудневого показника 2015 року.

Водночас, комерційних автомобілів виготовили в десять разів менше – 56 автомобілів, що на 9,8% більше, ніж в попередньому місяці, але при цьому на 83,5% менше, ніж в грудні 2015 року.

Разом з тим, було вироблено 82 автобуса. Такий обсяг виробництва на 67,3% перевищив показник попереднього місяця, проте від результату річної давності відстав на 62,7 відсотка.

Всього за 2016 рік в Україні було вироблено 5264 автотранспортних засобів, що на 36,5% менше попереднього результату.

Варто відзначити, що в даних за грудень відсутні показники ПАТ «АвтоКрАЗ», який вже п’ятий місяць не надає статистику щодо свого виробництва.

Нагадаємо, в кінці року Кабмін захистив український автопром 10% спецмитом на авто з ЄС. Спецзахід буде задіяний в разі вичерпання ліміту в 45 тис. ввезених авто.