Український авторинок встановив новий посткризовий рекорд

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Авторинок

В Україні активізувався авторинок: продаж нових авто зріс на 43%

У березні цього року зусиллями всіх автодилерів було встановлено новий посткризовий рекорд – реалізовано майже 7 тис. нових автомобілів, що на 43% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Зростання продажів відзначено у переважної більшості брендів, а окремі компанії змогли подвоїти або навіть потроїти власні продажі.

Експерти зазначають, що така активізація авторинку в березні дає дуже позитивний сигнал.

За підсумками трьох місяців продажі нових автомобілів вже зросли на 35%, а динаміка тільки збільшується.

Як повідомлялося, за підсумками 2016 року Україна продемонструвала найбільше зростання продажів нових автомобілів у Європі.