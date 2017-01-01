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    Український авторинок встановив новий посткризовий рекорд

    • Сьогодні, 13:27
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    Авторинок
    Авторинок

    В Україні активізувався авторинок: продаж нових авто зріс на 43%

    У березні цього року зусиллями всіх автодилерів було встановлено новий посткризовий рекорд – реалізовано майже 7 тис. нових автомобілів, що на 43% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

    Зростання продажів відзначено у переважної більшості брендів, а окремі компанії змогли подвоїти або навіть потроїти власні продажі.

    Експерти зазначають, що така активізація авторинку в березні дає дуже позитивний сигнал.

    За підсумками трьох місяців продажі нових автомобілів вже зросли на 35%, а динаміка тільки збільшується.

    Як повідомлялося, за підсумками 2016 року Україна продемонструвала найбільше зростання продажів нових автомобілів у Європі.

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