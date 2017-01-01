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    Український боксер Узелков потрапив у ДТП

    • Сьогодні, 11:18
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    Боксер В'ячеслав Узелков
    Боксер В'ячеслав Узелков

    Узелков на позашляховику збив лося

    Сьогодні, 27 квітня, вранці український боксер В'ячеслав Узелков на гостомельській трасі біля Києва потрапив у незвичну дорожньо-транспортну пригоду.

    Коли спортсмен їхав у бік Києва, з лісу несподівано вибіг лось і почав перебігати дорогу. Тварина потрапила під колеса позашляховика Mitsubishi й загинула. В автомобіля суттєво пошкоджена передня частина, тріснуло лобове скло. Про це повідомляє ТСН.

    На місце аварії вже приїхала поліція, чекають на приїзд лісників.

    Коментувати аварію Узелков не захотів.

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    Український боксер Узелков потрапив у ДТП
    Український боксер Узелков потрапив у ДТП
    Український боксер Узелков потрапив у ДТП
    Український боксер Узелков потрапив у ДТП
    Український боксер Узелков потрапив у ДТП
    Український боксер Узелков потрапив у ДТП
    Фото: ТСН

    Як прокоментував ТСН адвокат Узелкова, боксер в аварії не отримав ушкоджень, проте перебуває у шоковому стані від події. Спортсмен, за твердженням захисника, рухався зі швидкістю 75 км/год, в авто їхав сам без пасажирів.

    Подібні випадки, коли лосі потрапляють під колеса автомобілів, на гостомельській трасі періодично трапляються. 

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