Український боксер Узелков потрапив у ДТП

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Боксер В'ячеслав Узелков

Узелков на позашляховику збив лося

Сьогодні, 27 квітня, вранці український боксер В'ячеслав Узелков на гостомельській трасі біля Києва потрапив у незвичну дорожньо-транспортну пригоду.

Коли спортсмен їхав у бік Києва, з лісу несподівано вибіг лось і почав перебігати дорогу. Тварина потрапила під колеса позашляховика Mitsubishi й загинула. В автомобіля суттєво пошкоджена передня частина, тріснуло лобове скло. Про це повідомляє ТСН.

На місце аварії вже приїхала поліція, чекають на приїзд лісників.

Коментувати аварію Узелков не захотів.

Як прокоментував ТСН адвокат Узелкова, боксер в аварії не отримав ушкоджень, проте перебуває у шоковому стані від події. Спортсмен, за твердженням захисника, рухався зі швидкістю 75 км/год, в авто їхав сам без пасажирів.

Подібні випадки, коли лосі потрапляють під колеса автомобілів, на гостомельській трасі періодично трапляються.