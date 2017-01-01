Український дипломат: Стаття Пінчука – це тактика більшовиків під час перевороту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Огризко

Іде пошук тих, хто здаватиметься зсередини, підніматиме білий прапор, зазначив Огризко

Президенту РФ Володимиру Путіну, якому не вдається досягти своєї мети військовим способом, доводиться шукати інші варіанти досягнення мети через підрив єдності українського суспільства. Так колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю «Главкому» пояснив появу статті Віктора Пінчука у The Wall Street Journal.

«Саме тому з’являються подібні публікації, вони не поодинокі, на превеликий жаль. Іде пошук тих, хто здаватиметься зсередини, підніматиме білий прапор, на який потім і в Москві, і в деяких інших європейських країнах будуть реагувати. А реагуючи, казатимуть, мовляв, подивіться: вони самі пропонують варіанти, керівництво не хоче нічого робити, тому нам потрібно орієнтуватися на здорові сили в українському суспільстві», - сказав екс-міністр.

Він зазначив, що «це традиційна банальна тактика, якою користувалися ще більшовики під час їхнього перевороту, а перед цим багато століть тому інші московські правителі, яким потрібно було підірвати ту чи іншу країну».

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.