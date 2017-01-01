Український фільм отримав «Гран-прі» на фестивалі «Берлінале»

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Фільм став кращою повнометражною роботою в конкурсній програмі Generation 14+

На міжнародному кінофестивалі «Берлінале», що проходить у Німеччині, український фільм «Школа №3» став кращою повнометражною роботою в конкурсній програмі Generation 14+.

Про це у Фейсбук повідомив прес-секретар команди.

Фільм «Школа №3» - дуже особлива українська документальна стрічка. Про учнів школи неподалік Слав`янська, які відверто діляться пережитими історіями,страхами та сподіваннями. У серцях цих молодих українців та переселенців сліди конфлікту трансформуються у буденності і спонукають до початку нової сторінки життя.

Фільм «Школа №3» є спільним проектом Tabor Production і «Театру переселенця». Його було вироблено за підтримки Даніела Шульца, Марко Чієко та інших. У роботі над фільмом взяли участь 4Ears Sоund Production та школа №3 міста Миколаївка. Оператор-постановник фільму - Христина Лизогуб.