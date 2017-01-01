Український футболіст викинув дівчину з вікна 9-го поверху, - ЗМІ
- Сьогодні, 07:59
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Рідні травмованої дівчини стверджують, що саме гравець викинув її з вікна
Гравець ФК «Волинь» (Луцьк) Дмитро Задерецький потрапив в скандал. Футболіста звинувачують в причетності до трагедії, коли з 9 поверху будинку в Луцьку випала 26-річна Ірина Савчук. Рідні травмованої дівчини стверджують, що саме гравець викинув її з вікна.
Інцидент трапився в Луцьку в неділю, 7 травня. У будинку на вул.Івана Франка дівчина випала з 9 поверху. Зараз вона знаходиться в реанімації з численними переломами, стан потерпілої критичний.
У поліції Луцька відкрили кримінальне провадження по 128 ст. КК. Перевіряють причетність футболіста до трагічного випадку.
«У слідства три версії - перша, що її скинули з 9 поверху, друга - дівчина впала з необережності і третя, що це була спроба самогубства», - зазначив начальник Луцького міськвідділу поліції Олег Кичук.
«Футболіст пояснив, що не встиг зловити дівчину, а в поліцію не повідомив, тому що був у стані афекту. Ми вилучили відео з камер спостереження, звіряємо дані з показаннями свідків», - повідомили в поліції.
Сестра Юлія Залевська розповіла, що під ранок Ірина відпочивала з футболістом і друзями, випивали спиртні напої.
«У нього були проблеми з алкоголем. І між ними таки сталася сварка, після якої футболіст викинув Ірину з вікна», - стверджує родичка.
Сам футболіст Дмитро Задерецький відмовляється розповідати про інцидент.
«Я коментарів не даю», - зазначив футболіст.
Джерело: inforesist