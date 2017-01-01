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    Український футболіст викинув дівчину з вікна 9-го поверху, - ЗМІ

    • Сьогодні, 07:59
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    Українського футболіста звинувачують в тому, що він викинув дівчину з вікна 9-го поверху
    Українського футболіста звинувачують в тому, що він викинув дівчину з вікна 9-го поверху

    Рідні травмованої дівчини стверджують, що саме гравець викинув її з вікна

    Гравець ФК «Волинь» (Луцьк) Дмитро Задерецький потрапив в скандал. Футболіста звинувачують в причетності до трагедії, коли з 9 поверху будинку в Луцьку випала 26-річна Ірина Савчук. Рідні травмованої дівчини стверджують, що саме гравець викинув її з вікна.

    Інцидент трапився в Луцьку в неділю, 7 травня. У будинку на вул.Івана Франка дівчина випала з 9 поверху. Зараз вона знаходиться в реанімації з численними переломами, стан потерпілої критичний.

    У поліції Луцька відкрили кримінальне провадження по 128 ст. КК. Перевіряють причетність футболіста до трагічного випадку.

    «У слідства три версії - перша, що її скинули з 9 поверху, друга - дівчина впала з необережності і третя, що це була спроба самогубства», - зазначив начальник Луцького міськвідділу поліції Олег Кичук.

    «Футболіст пояснив, що не встиг зловити дівчину, а в поліцію не повідомив, тому що був у стані афекту. Ми вилучили відео з камер спостереження, звіряємо дані з показаннями свідків», - повідомили в поліції.

    Сестра Юлія Залевська розповіла, що під ранок Ірина відпочивала з футболістом і друзями, випивали спиртні напої.

    «У нього були проблеми з алкоголем. І між ними таки сталася сварка, після якої футболіст викинув Ірину з вікна», - стверджує родичка.

    Сам футболіст Дмитро Задерецький відмовляється розповідати про інцидент.

    «Я коментарів не даю», - зазначив футболіст.

    Джерело: inforesist

    ЗМІ кримінал скандал Луцьк
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