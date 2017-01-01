Український мультфільм «Микита Кожум’яка» посів друге місце у латвійському прокаті

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В Україні «Микита Кожум’яка» за перший вікенд зібрав понад 5 млн. грн., а в цілому за період прокату – 12 млн. грн. (429,578 USD) і його побачило понад 200 тис. українських глядачів

Мультфільм «Микита Кожум’яка», створений за підтримки українського Держкіно, за результатами першого вікенду, посів у латвійському прокаті друге місце, поступившись тільки «Логану». Про це на сторінці у повідомляє Держкіно України.

«На сьогодні українську стрічку в світовому прокаті вже побачило понад 165 тис. глядачів. Збори у Польщі перевершили навіть українські і склали 565 566 USD. Результати прокату в Туреччині дещо нижчі, але це все одно успіх для українського мультфільму — 169 228 доларів», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прокат «TheDragonSpell» стартував у Литві та Естонії. Наступними українську стрічку побачать В’єтнам і Угорщина.

«На цьому тижні прем’єра в Казахстані перевершила всі наші очікування. Думаю, що однією з причин став дубляж мультфільму казахською мовою»,— повідомив продюсер.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив, що досвід прокату «Микити Кожум’яки» показує велику перспективу української анімації, як на внутрішньому, так і на світовому ринках.

«Нагадую, що сьогодні за підтримки Держкіно у виробництві перебуває 4 повнометражних анімаційних фільми», — додав він.

Ранііше повідомлялося, що український мультфільм «Микита Кожум’яка» б'є рекорди у міжнародному прокаті.