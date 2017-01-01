Український МЗС: інцидент з ОБСЄ підтверджує спроби Москви залякати спостерігачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: day.kyiv.ua МЗС України

Дипломати виловили співчуття сім’ї загиблого, і побажали якнайшвидшого одужання постраждалим

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів. Про це йдеться в заяві офіційного Києва.

«Розглядаємо серйозний інцидент, що стався на території, контрольованій підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями, як підтвердження спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ, звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування», - кажуть дипломати.

Зовнішньополітичне відомство закликало Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та вжити всіх невідкладних заходів з тим, щоб негайно припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, а також гарантувати повну їх безпеку та безперешкодний доступ СММ до всієї окупованої території ОРДЛО, включно до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

МЗС запевнив, що українська сторона зробить все можливе з метою забезпечення невідкладного, всебічного та неупередженого розслідування цього злочину з метою притягнення винних до відповідальності.

Дипломати відзначили, що в Україні з глибоким болем і сумом сприйняли звістку про загибель одного та пораненням декількох спостерігачів ОБСЄ. У МЗС виловили співчуття сім’ї загиблого, і побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.

За словами народного депутата Антона Геращенка, загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.