Український посол потролив російського віце-прем’єра Рогозіна

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Віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін

Рогозін назвав Клімкіна «гальмом» через його твіт про те, що три роки тому у кримчан відібрали свободу.

Посол України в Австрії Олександр Щерба відповів на образливі висловлювання російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна на адресу голови МЗС України Павла Клімкіна.

Так, свою відповідь Щерба розмістив під твітом російського пропагандистського видання Lifenews. При цьому український дипломат не вдавався до образливих слів, на відміну від російського політика.

«Рогозін? Це який обіцяв боротися в окопах Донбасу, але так і не знайшов відповідний за розміром окоп?», – написав посол.

Як відомо, віце-прем’єр РФ Дмитро Рогозін назвав міністра закордонних справ України Павла Клімкіна «гальмом» через його твіт про те, що три роки тому у кримчан відібрали свободу.