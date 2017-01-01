Український посол розказав про позитивний вплив виборів у Нідерландах на виборчу кампанію у Франції та Німеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Горін

Те, що відбулося у Нідерландах, сприятиме поміркованим політичним силам, вони домінуватимуть на виборах і у Франції, і у Німеччині, вважає дипломат

Олександр Горін, звільнений минулого тижня з посади надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Нідерланди, в інтерв’ю «Главкому» заявив, що перемога VVD на чолі з головою уряду Марком Рютте під час останніх виборів в Голландії матиме для України позитивне значення.

«Можна очікувати на позитивні результати: пан Рютте є дуже серйозним прихильником розвитку відносин з Україною. Він, незважаючи на дуже сильну протидію опозиції і євроскептиків, зумів знайти спосіб розблокувати процес ратифікації угоди між Україною та ЄС у Нідерландах. Як ви знаєте, нижня палата парламенту ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС з результатом 89 голосів «за, 55 – «проти». Це відбулося, коли коаліцію правих лібералів (VVD) і соціал-демократів, чи лейбористів (PvdA), які, до речі, програли ці вибори, підтримали дві опозиційні ліві партії: ліво-ліберальні «Демократи 66» (D66) і партія зелених-лівих GroenLinks. Партії, які дали цю абсолютну більшість голосів, – це єврооптимісти», - розповів дипломат.

Він зазначив, що це вибори, які зупинили негативну тенденцію скочування країн до правого, в окремих випадках навіть екстремістського підходу, спрямованого на дезінтеграцію ЄС.

«Згадайте, з чого все почалося. Спочатку був референдум про Україну, де євроскептики забезпечили негативний результат. Саме він змусив єврооптимістів консолідуватися, прийти і проголосувати зараз. Тому явка на цих виборах становила 81%! Результати виборів – це зупинка правих сил, які продовжують будувати в окремих країнах політику на ксенофобії, антиісламізмі, антиміграції», - підкреслив Горін.

«В Європі говорили, що після Brеxit буде Nеxit, але вже після Brеxit жодна країна у ЄС питання, подібне до британського, поставити не наважилася. Вибори в Нідерландах дуже сильно впливали на долю єдиної Європи. Те, що відбулося у Нідерландах, сприятиме поміркованим політичним силам, вони домінуватимуть на виборах і у Франції, і у Німеччині», - додав дипломат.

Наприкінці минулого тижня президент Петро Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Нідерланди. Іншим указом глава держави призначив Всеволода Ченцова. Проте пан Горін деякий час ще працюватиме у Нідерландах.