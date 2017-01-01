Український посол засудив напад вандалів на пам'ятник полякам на Львівщині

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«Все вказує на те, що ті, хто скоїв акт вандалізму в Гуті Пеняцькій, не мають нічого спільного з Україною»

Українська сторона засуджує акт вандалізму на місці пам'ятника убитим у 1944 році полякам у Гуті Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook.

«Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт вандалізму! На місці вже працює слідча група. Злочинці мають бути знайдені і покарані. Все вказує на те, що ті, хто скоїв акт вандалізму в Гуті Пеняцькій, не мають нічого спільного з Україною! Метою цієї провокації є загострення польсько-українських відносин! Але ми не дозволимо бути спровокованими! Українці і поляки - мудрі народи, які цінують спільну дружбу і співробітництво, і добре знають, кому важливе виникнення такої провокації, як в Польщі, так і в Україні», - заявив Дещиця.

Нагадаємо, напередодні невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитих в 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області.

Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником.

У свою чергу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович заявив, що знищення пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій Львівської області є провокацією, вигідною третій стороні.